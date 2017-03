Joy Denalane präsentiert euch in ihrem neuen Video den Song "RotSchwarz" aus dem kommenden Album "Gleisdreieck". Mit Soul in der Stimme und Blues im Herzen interpretiert sie die schmerzvolle Sehnsucht, die der Text ausdrückt. Das Album "Gleisdreieck" erscheint am 3. März 2017.

Joy Denalane, Lyrics "RotSchwarz"

Das Kleid hängt am Bügel

Glänzt unter'm Cellophan

Ich streif' die Seidenstrümpfe über

Leg' die goldenen Ketten an

Der erste Schluck aus dem Weinglas

Schmeckt nach Menthol

Die Flasche wird halb leer sein

Bis das Taxi mich holt

Das Foto am Kühlschrank

Ist das Wärmste im Raum

Frag' mich, was ist noch übrig

Von den Menschen darauf

Rot für den Mund

Schwarz für die Augen

Ein Lächeln für den Spiegel

Als ob das noch zählt

Rot für den Mund

Schwarz für die Augen

Vertuscht & versiegelt

Wie sehr du hier fehlst

Wie groß mir das vorkam

Wie wir dort saßen

Die ganze Welt hinter'm Vorhang

Des Fotoautomaten

Vier glückliche Blicke

Wir hatten 1000 davon

Uns war egal, wann es blitzte

Jedes Bild war vollkomm'

Das Foto am Kühlschrank

Ist das Wärmste im Raum

Frag' mich, was ist noch übrig

Von den Menschen darauf

Rot für den Mund

Schwarz für die Augen

Ein Lächeln für den Spiegel

Als ob das noch zählt

Rot für den Mund

Schwarz für die Augen

Vertuscht & versiegelt

Wie sehr du hier fehlst

Ich erkläre mir, was ich nicht begreifen kann

Klebe mein Leben aus 'nem zerrissenen Bild zusamm'

Das Foto auf dem Kühlschrank, bleibt das Schönste, das ich hab

Sitz frühmorgens in der Küche

Und schmink' mich wieder ab

Rot für den Mund

Schwarz für die Augen

Ein Lächeln für den Spiegel

Als ob das noch zählt

Rot für den Mund

Schwarz für die Augen

Vertuscht & versiegelt

Wie sehr du hier fehlst