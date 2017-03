Mit "Zuhause" veröffentlicht Joy Denalane eine weitere Single aus ihrem neuen Album "Gleisdreieck", das am 3. März 2017 erscheint.

Der Song stellt eine fiktive Unterhaltung mit Joys verstorbener Mutter dar. Nachdem sie einmal mehr mit alltäglichem Rassismus konfrontiert und auf dem Weg zu einer Session als "Flüchtling" bezeichnet wurde, sehnt sich Joy Denalane nach dem Rat ihrer Mutter.

"Zuhause": In den Fußstapfen ihrer Mutter auf der Suche nach Antworten

Perplex und überrascht von so vielen Vorurteilen, Angst und Missgunst, verarbeitet sie ihre Gefühle in diesem Song. Der Wunsch, mit ihrer Mutter darüber reden zu können, spielt eine große Rolle: "Manchmal gibt es Situationen, in denen ich mich innerlich an meine Mutter wende. In "Zuhause" frage ich sie und mich zugleich, wo ich eigentlich hingehöre. Ich kann ihre Antwort nur antizipieren und für mich etwas daraus schließen." Die antizipierte Antwort ihrer Mutter lautet: "Das ist dein Zuhause". Hier am Gleisdreieck. Hier in Berlin. Hier in Deutschland und überall sonst, wo du gerne sein möchtest.

Mit "Zuhause" schließt Joy Denalane die Trackliste des Albums "Gleisdreieck" ab. Es ist ein leiser, klar gesungener Song, der ein nachdenkliches Echo hinterlässt.

Das Video wurde unter anderem in einer Wohnung am Hafenplatz - neben dem Gleisdreieck - in Berlin gedreht. In einem benachbarten Gebäude wuchs Joy auf. Es ist ihr ein Anliegen, auch eine visuelle Verbundenheit zu ihren Songs auf dem Album zu schaffen.

Joy Denalane Single "Zuhause"

