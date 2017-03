Ende Februar 2017 begeisterte Joy Denalane zahlreiche Zuhörer in der Berliner U-Bahnlinie U8 - und noch mehr Fans, die via Facebook an ihrem spontanen Auftritt teilhaben durften. Wer sich die deutsche Soul-Queen und ihr neues Album "Gleisdreieck" nun gern ebenfalls live ansehen möchte, bekommt im April und Mai 2017 mehrere Gelegenheiten dazu. Die Berliner Musikerin kommt auf große Gleisdreieck Tour 2017 und macht Halt in zehn deutschen und einer schweizer Stadt. Hier haben wir alle Konzerte für euch im Überblick:

20.04.2017 Gera, Comma (@ SONGTAGE Gera)

21.04.2017 Erlangen, E-Werk

22.04.2017 Frankfurt am Main, Gibson Club

24.04.2017 Berlin, Astra

25.04.2017 Hamburg, Docks

26.04.2017 Köln, E-Werk

27.04.2017 Muenchen, Muffathalle

29.04.2017 Stuttgart, Im Wizemann

30.04.2017 Heidelberg, Karlstorbahnhof

01.05.2017 CH-Zürich, Kaufleuten

02.05.2017 Krefeld, Kulturfabrik

Joy Denalane Album "Gleisdreieck"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt