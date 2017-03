Pünktlich am Veröffentlichungstag ihres neuen Albums "Gleisdreieck" ist Soul-Ikone Joy Denalane ganz früh aufgestanden, um für euch einen tollen Auftritt zu bestreiten. Sie besuchte das ARD moma, um dort ihre erste neue Platte seit sechs Jahren vorzustellen und die Single "Alles leuchtet" live zu performen. Nur von einem Gitarristen begleitet, machte sie so die kleine Bühne den Morgenmagazins ganz groß. Wer das Spektakel verpasst hat, oder einfach nicht genug bekommen kann, darf sich nun freuen: Joy Denalanes Auftritt ist jetzt in der ARD Mediathek und kann dort immer wieder angesehen werden. Noch mehr Joy live gibt es im April 2017.

