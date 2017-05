Im April diesen Jahres hat Joy Denalane ein exklusives Konzert in Clärchens Ballhaus in Berlin gegeben. Zu dem von Vevo veranstalteten Gig im Spiegelsaal kamen nur Leute mit persönlicher Einladung oder die glücklichen Gewinner der Tickets. In der einzigartigen Atmosphäre des Spiegelsaals spielte Joy einige Tracks von ihrem Album "Gleisdreieck".

Joy Denalane: Die Familie steht im Vordergrund

Von einer Sängerin und Live Band begleitet besticht die Berlinerin, die bereits in den 90ern als Mitglied von Freundeskreis sowie solo aktiv war, durch ihre außergewöhnliche Stimme. Ihren treuen Wegbegleiter und Ehemann Max Herre und den gemeinsamen Sohn Jamil erhascht man ab und zu auch im Publikum. Neben den langsamen und nachdenklichen Songs fiel es den Gästen bei manchen Songs sichtlich schwer, sitzen zu bleiben - kein Wunder, wenn ein Song Good Vibes wie "Elli Lou" verbreitet, in dem sie ihre Tochter besingt. Und auch in "Zuhause" geht es um die Familie, wenn Joy Denalane ein fiktives Gespräch mit ihrer verstorbenen Mutter führt und man ihr ansieht, wie sehr sie der Song noch immer berührt.

Fünf der Videos aus dem Spiegelsaal findet ihr hier:

In "Elli Lou" besingt Joy Denalane ihre gleichnamige Tochter. Der Song wurde im Original von Ghanaian Stallion produziert und besticht mit Afrobeats in Kombination mit Joys souliger Stimme.

"Himmel berühren" ist als Song gleich drei mal auf "Gleisdreieck" vertreten. Als Originalversion und jeweils als Remix mit Marteria und Chima Ede.

In "Zuhause" richtet Joy Denalane sich an ihre verstorbene Mutter. Ein Song der unter die Haut geht und von dem auch Joy selbst noch sichtlich gerührt ist.

Der Song "Hologramm" scheint in einer düsteren Phase ihrer Beziehung enstanden zu sein. Nichtsdestotrotz haben Joy Denalane und Max Herre den Text gemeinsam geschrieben und sich Unterstützung von Maxim geholt.

"Alles leuchtet" ist der Track von "Gleisdreieck", der mittlerweile am bekanntesten sein dürfte. Mit gleich vier unterschiedlichen Versionen ist dieser positive Song auf dem Album vertreten.