Nach der heiß begehrten "Gleisdreieck Tour" kündigt Joy Denalane jetzt eine Akustik Tour im November an. Wer also kein Ticket mehr für die Tour im Frühjahr bekommen hat, bekommt nun die Chance, das nachzuholen: In einzigartigen Locations wird die Sängerin ihr aktuelles Album akustisch präsentieren. Schaut euch zur Einstimmung das Video "Live At Spiegelsaal (Berlin 2017)" an.

"Gleisdreieck Akustik Tour 2017"-Termine

17.11. Leipzig, Peterskirche

18.11. Rostock, Heiligen-Geist-Kirche

19.11. Berlin, Passionskirche

21.11. Bremen, Musical Theater

22.11. Osnabrück, Rosenhof

23.11. Hannover, Markuskirche

24.11. Karlsruhe, Konzerthaus

26.11. Kaiserslautern, Kammgarn

27.11. Ludwigsburg, Scala Theater

28.11. Ravensburg, Konzerthaus