JP Cooper kündigt sein Debüt-Album an: "Ich bin unglaublich aufgeregt euch sagen zu dürfen, dass mein Debüt-Album bald kommt." Es trägt den Namen "Raised Under Grey Skies" und erscheint am 22. September 2017. Vorbestellen könnt ihr euch die Platte schon ab dem 2. Juni 2017. Auf seinem Erstling erwartet euch gleichermaßen fette und kräftige, wie schlichte und ehrliche Musik. In seinen Songs verschmelzen Elemente von Hip Hop, Stand-Up-Soul und Country-inspirierten Gitarrensounds - sowie einige unerwartete Kniffe und Wendungen.

JP Cooper ist ein "Self-Made"-Musiker

JP Cooper produziert tiefgehende und ergreifende Musik, die direkt aus seiner Seele entspringt. JP weiß, was Verlust und Sehnsucht bedeuten und schreibt aus dieser Lebenserfahrung heraus seine Songs. Er ist kein Künstler, der sich formelhaft, vorhersehbar und konventionell in eine Schublade stecken lässt. "Es gibt kein Image, das ich pflege, ich lebe einfach mein Leben und schreibe darüber. Es ist eine Erfahrung. Ich bin nicht unnahbar. Ich glaube, dass mir die Leute durch meine Art vertrauen, ich habe keine Fassade. Ich glaube, dass das die Menschen interessiert und sie neugierig macht. Und hoffentlich gefällt ihnen, was sie bei mir finden und hören. Ich weiß, dass die Zukunft und der Erfolg ungewiss sind, und ich mache mein Ding nunmehr schon seit ein paar Jahren, aber irgendwie fühlt es sich gerade für mich so an, als wäre dies jetzt erst der Anfang. Und das ist sehr aufregend."

JP schickt "September Song" als Vorboten voraus

Große Stimme, eingängiger Sound: Dass JP Cooper sich nicht in eine einzige Richtung lenken lässt, zeigt er mit seiner ersten Single "September Song" aus "Raised Under Grey Skies". Er ist eine Mischung aus Indie, Pop, Soul und elektronischen Einflüssen. Im zugehörigen Video können wir zwei Teenager auf einer spannenden und aufwühlenden Reise begleiten.

September Song (Official Video)

JP Cooper: Deutschland-Termine

JP Cooper kommt im Sommer für vier Shows nach Deutschland. Ihr könnt ihn in der Hamburger Elbphilarmonie, dem Hurricane-Festival und sowie auf dem Southside Festival den Sänger live erleben. Zudem kommt er im Zuge seiner Europa-Tour im November 2017 für vier Konzerte nach Hamburg, Köln, Berlin und München. Wer noch mehr vom Briten hören möchte, schaltet am 14. September 2017 den NDR Soundcheck und am 15. September 2017 beim SWR New Pop ein.

Hier die JP Cooper Daten im Überblick:

23.06.2017: Hamburg, Elbphilharmonie



24.06.2017: Hamburg, Elbphilharmonie



24.06.2017: Hurricane Festival



25.06.2017: Southside Festival



14.09.2017: NDR Soundcheck



15.09.2017: SWR New Pop



06.11.2017: Hamburg, Übel & Gefährlich



07.11.2017: Köln, Luxor



09.11.2017: Berlin, Bi Nuu



13.11.2017: München, Strom

Ein Beitrag geteilt von JP Cooper (@jpcoopermusic) am 9. Jun 2017 um 5:31 Uhr

JP Cooper Album " Raised Under Grey Skies"

