JP Cooper spielt beim diesjährigen NDR 2 Soundcheck Neue Musik-Festival in Göttingen. Am 14. September 2017 tritt er ab 21 Uhr im Jungen Theater auf. Im Juni 2017 kam der Musiker aus Manchester bereits für ein Wochenende nach Deutschland. Er trat sowohl auf dem Hurricane und dem Southside Festival auf, als auch in der Hamburger Elbphilarmonie. Ob draußen oder drinnen: Das Publikum zeigte sich stets begeistert.

JP Cooper live in Göttingen

Das NDR 2 Soundcheck Festival findet in diesem Jahr vom 14. bis 16. September 2017 statt. Zehntausende Besucher werden erwartet, die bei zehn Einzelkonzerten in verschiedenen Eventstätten in Göttingen und beim großen Finale Musikszene Deutschland in der Lokhalle mit ihren Lieblingsmusikern feiern. Neben JP Cooper treten außerdem Clueso, Alma, The xx, Alice Merton, Welshly Arms, Kaleo und Anne-Marie auf. Tickets gibt's bei ndr.de.

JP Cooper Album " Raised Under Grey Skies"

