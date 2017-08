Raised Under Grey Skies (Interview)



Anlässlich seiner Auftritte im Juni 2017 in der Elbphilharmonie in Hamburg, wurde JP Cooper vor traumhafter Kulisse zum Gespräch gebeten. Der Singer-Songwriter erzählt von seiner Beziehung zur Musik: "Ich stolperte da so drüber. Ich komme nicht aus einer musikalischen Familie, also habe ich die Musik einfach durch Experimente mit verschiedenen Sounds und Stilen entdeckt. Letztendlich habe ich einen Weg gefunden, mich auszudrücken. Der lyrische Inhalt und der Spirit eines Songs – das ist es, was mich ausmacht."

"Es wird aufregend": JP über sein Album "Raised Under Grey Skies"

Dass JP ein leidenschaftlicher Vollblutmusiker ist, ist nicht zu überhören. Mit den Ohrwürmern "September Song" und "Perfect Strangers" sang er sich in unsere Ohren und Herzen. JP Coopers großteils autobiografisches Debüt-Album "Raised Under Grey Skies" dreht sich um seine Heimat Manchester: "Es wird aufregend. Darauf sind viele Songs, die noch niemand gehört hat und die ich noch nie gespielt habe." Das soll sich aber ändern: "Ich will viel live performen", verrät er. Mit "She's On My Mind" liefert Cooper einen weiteren Ohrwurm, der auf jeden Fall Vorfreude auf mehr macht.

She's On My Mind (Lyric Video)

