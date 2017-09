JP Cooper gastiert im September 2017 gleich zwei Mal in Deutschland. Dabei präsentiert er Songs wie "She's On My Mind" und "September Song" aus seinem Debüt-Album "Raised Under Grey Skies", das ab dem 6.Oktober 2017 erhältlich ist. Am 14. September 2017 könnt ihr den sympathischen Singer-Songwriter beim NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival in Göttingen live erleben. Danach geht's weiter nach Baden-Baden, wo JP am 15. September 2017 beim SWR 3 New Pop Festival performt. Außerdem seht ihr den Musiker im Oktober 2017 in der Großen Drei-Länder-Show.

Raised Under Grey Skies – ein sehr persönliches Album

In einem äußerst privaten Video, aufgenommen in seinem Elternhaus, erzählt Cooper über seine Kindheit in einer Arbeiter-Familie in Liverpool. Durch den frühen Tod seiner Mutter lernte er bald, Zusammenhalt und Nähe zu schätzen. Musik ist: "eine Sache, die du nicht sehen und berühren, aber fühlen kannst", findet JP und zieht damit Parallelen zu seiner Mutter. "Es gibt so viel Schönheit, die aus einer Tragödie wächst", erklärt er weiter und unterstreicht damit seine fortwährende Positivität im Leben. Die Musik gebe ihm eine Identität und sei eine Art der Kommunikation für ihn, die er vielleicht ohne seinen Familienhintergrund nie gefunden hätte. All das verarbeitet der Vollblutmusiker in seinem größtenteils autobiografischen Album "Raised Under Grey Skies".

JP Cooper Single "She's On My Mind"

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

JP Cooper Album " Raised Under Grey Skies"

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes