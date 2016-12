Mit "All Goes Wrong" regen Chase & Status zum Nachdenken an

Keine leichte Kost, die Saul "Chase" Milton und Will "Status" Kennard uns mit ihrem Video präsentieren. Für den Song "All Goes Wrong" haben sich die beiden Briten die Unterstützung von Sänger Tom Grennan gesichert, der im düsteren Clip die Hauptrolle übernimmt und ein eindringliches Portät abgibt. Im Video macht uns das Londoner Elektro-Duo klar, wie sehr kleinste Handlungen unser Leben und das unserer Mitmenschen beeinflussen. Wenn man die Zeit doch nur manchmal zurückdrehen und alles anders machen könnte...

Kolumbianische Lebensfreude in Juanes' Video zu "Fuego"

Feurige Rhythmen, wunderschöne Tänzerinnen und eine einprägsame Stimme: Juanes präsentiert mit seinem Video zu "Fuego" mal wieder eine perfekte Mischung, sowohl akustisch als auch optisch. Der "La Camisa Negra"-Sänger nimmt uns im Clip mit in seine ganz eigene Welt und macht nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Tanzfläche sowie als mysteriöser Detektiv eine gute Figur. Mit dem entspannten Sound und der fröhlichen Atmosphäre von "Fuego" bringt der Kolumbianer definitiv den Sommer zurück.

