Julia Hülsmann Trio - neues Album, neue Tournee

Seit rund fünfzehn Jahren spielt die Pianistin Julia Hülsmann nun schon im Trio mit Bassist Marc Muellbauer und Schlagzeuger Heinrich Köbberling. Doch in all diesen Jahren haben sie sich auf Alben eher selten im reinen Trio-Format präsentiert, zuletzt 2011 auf "Imprint".

Mal arbeiteten sie mit Vokalisten wie Rebekka Bakken, Anna Lauvergnac, Roger Cicero und Theo Bleckmann zusammen, dann wieder mit anderen Instrumentalisten wie dem Trompeter Tom Arthurs oder dem Gitarristen Marc Sinan. Jetzt ist das Trio nach sechs Jahren endlich wieder einmal alleine ins Studio gegangen, um dort für ECM Records das Album "Sooner And Later" einzuspielen. Den Aufnahmen voran ging eine vom Goethe-Institut organisierte Tournee durch Zentralasien, die das Trio nach Turkmenistan, Kasachstan und Kirgisistan führte. Die dabei gewonnenen neuen musikalischen Eindrücke hinterließen natürlich auch einige Spuren auf dem Album "Sooner And Later", das am 24. Februar erscheinen wird, aber bereits ab Freitag online vorbestellt werden kann.

Im März starten Hülsmann, Muellbauer und Köbberling dann eine ausgedehnte Tournee durch Deutschland, auf der sie das neue Album live vorstellen möchten.

Julia Hülsmann Trio "Sooner And Later"-Tournee 2017:

20.03.2017 Magdeburg, tba (Trio)

22.03.2017 Köln, Pfandhaus (Trio)

24.03.2017 Bad Kreuznach, Jazzclub (Trio)

25.03.2017 Altenburg, Schloss (Trio)

29.03.2017 CH-Basel, Birdseye Jazzclub (Trio)

31.03.2017 F-Avignon, Jazzclub (Trio)

04.04.2017 Garmisch-Partenkirchen, R.-Strauss-Institut (Trio)

06.04.2017 München, Jazzclub Unterfahrt (Trio)

07.04.2017 Passau, Café Museum (Trio)

08.04.2017 Dresden, Jazzclub Tonne (Trio)

09.04.2017 Schloss Neuhardenberg (Trio)

29.04.2017 Bremen, Jazzahead – German Jazz Expo (Trio)

30.04.2017 Kiel, Kulturforum (Trio)

18.05.2017 Heilbronn, Cave 61 (Trio)

19.05.2017 Stuttgart, BIX Jazzclub (Trio)

15.10.2017 Rottenburg a.N., Zehntscheuer (Trio)