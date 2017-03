Julia Maria Klein präsentiert euch in ihrem neuen Video den Song "Mamaherz". Mit viel Gefühl gibt sie einen Einblick in ihren Alltag – zwischen Musiker-Karriere und familiärem Glück, dabei lässt sie uns teilhaben an der Liebe zu ihrem Kind.

Das erste Musikvideo aus dem Debütalbum "Mamaherz"

Der Song "Mamaherz" steht, wie das gleichnamige Debütalbum von Julia Maria Klein, für gefühlvolle Kompositionen und Texte einer liebenden Mutter. Das neue Musikvideo zeigt traute Momente von Julia Maria Klein mit ihrem Sohn Johan sowie ihrem Alltag als Sängerin. Die Musikerin bewegt sich dabei zwischen zwei für sie miteinander verbundenen Kosmen: der großen Bühne und der Geborgenheit der Familie.

"Mamaherz" ist Julia Marias ganz persönliches, vertontes Mutter-Kind-Tagebuch und eine aufregende Entdeckungsreise: "Auf 'Mamaherz' transportiere ich Gefühle, die jede Mutter nachvollziehen kann. Ich will ausdrücken, dass es tausend Wege gibt, eine fürsorgliche, liebe Mama zu sein. Dafür muss man keinen festgeschriebenen Normen oder Formen folgen – sondern einzig und alleine auf sein Mamaherz hören!"