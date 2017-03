Nachdem sich die amerkanische Sängerin Julia Michaels Jahre lang eher im Hintergrund gehalten hat, veröffentlichte sie nun ihre erste eigene Single "Issues" inklusive Musikvideo. Sie ist das Genie, welches unter anderem hinter Songs von Justin Bieber ("Sorry") und Selena Gomez ("Hands To Myself") steckt. Die Liste ihrer Pop-Kunden könnte man noch ewig weiterführen, doch jetzt steht Julia Michael selbst im Vordergrund - und sie muss sich keineswegs verstecken.

"Issues" erzählt von den Irrungen und Wirrungen einer Beziehung

In ihrem ersten veröffentlichten Song "Issues" erzählt ihre kräftige, mitreißende und leidenschaftliche Stimme eine Geschichte über die Irrungen und Wirrungen einer Beziehung vor dem Licht am Ende des Tunnels. Aber die Songs von Julia Michels sind nicht einfach nur potenzielle Hits – sie sind ein Teil von ihr. Basierend auf wahren Ereignissen und Gefühlen, strömen ihre Werke aus tiefster Seele heraus.

"Issues" klinge zum ersten Mal nach Julia selbst

So auch ihr Debüt "Issues", das laut der Künstlerin zum ersten Mal nach Julia Michaels selbst klinge. Im dazugehörigen Clip sieht man immer wieder Flashbacks von einer Nacht mit ihrem Freund und dem Morgen danach, als sie alleine aufwacht. Es geht sowohl um die guten, als auch die schlechteren Momente in einer Beziehung. Seht euch oben im Player das offizielle Video zu "Issues"an.

Julia Michaels Single "Issues"

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music