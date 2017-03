Das amerikanische Hitwunder Julia Michaels ist am 20. März 2017 live bei Jimmy Fallons The Tonight Show aufgetreten. Es war ihr allererster Live-Auftritt im Fernsehen überhaupt. Sie präsentierte ihren Hit "Issues", mit dem sie derzeit die ganze Musikwelt verzaubert. Gastgeber Jimmy kündigte die amerikanische Sängerin als die momentan einflussreichste Songwriterin in der Pop-Musik an. Julia Michaels hielt sich bisher allerdings eher im Hintergrund und gilt als das Genie hinter den Songs von Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears und Demi Lovato - um nur einige wenige zu nennen. Nun veröffentlichte sie ihren ersten Song "Issues". Seht euch hier den sehr gelungen live Auftritt bei Jimmy Fallon an:

TV-Debüt bei Jimmy Fallons The Tonight Show

Ihre kräftige, mitreißende und leidenschaftliche Stimme erzählt in ihrem ersten für sich selbst geschriebenen Song von Irrungen und Problemen in Beziehungen. Der Song basiert auf persönlichen Ereignissen aus ihrem aufregenden Leben. Nach ihrem Debüt-Auftritt postete Julia Michaels aufgeregt auf ihrem Facebook-Profil: "Vielen Dank Jimmy Fallon für die Einladung zur The Tonight Show letzte Nacht. Meine erste TV-Performance."

Julia Michaels Single "Issues"

