Erst schrieb sie Songs für große Popstars, bis sie mit "Issues" ein Stück schrieb, das so persönlich war, dass nur sie selbst es singen konnte: Julia Michaels ist mit diesem Track gerade in den Radios und in den Herzen - und da wird sie in nächster Zukunft höchstwahrscheinlich auch bleiben, denn: MTV Push wählte die 23-Jährige gerade zur Künstlerin des Monats.

Julia Michaels kam von der Poesie zum Songwriting

Fasziniert von Sprache und Worten begann Julia als Kind zunächst, Gedichte zu schreiben. Als Julia dann ihr erstes Klavier bekam - gegen das ihre alleinerziehende Mutter ihren eigenen Ehering eintauschte - lernte sie simple Akkorde. Sie vertonte ihre Poesie, sang ununterbrochen. Als sie über ihre ebenfalls musikalische Schwester einen Songwriter kennenlernte, war der Grundstein gelegt: Julia begann gemeinsam mit ihm, Songs zu schreiben.

Julia schrieb bereits für Justin Bieber und Selena Gomez

Sie schrieb bereits mit Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears und vielen mehr - wie berühmt ihre Klienten dabei waren, interessierte sie jedoch nie. "In erster Linie schreibe ich einfach und der Mensch vor mir ist einfach nur ein Mensch." Erst wenn der Künstler am Mikrofon stand und das Endprodukt vertonte wurde Julia manchmal "starstruck" und realisierte was da gerade geschah.

Julia Michaels Single "Issues"

