"Uh Huh" (Video)

Wie man Dinge, die man schlecht in Worte fassen kann, am besten singt, weiß kaum jemand besser als Julia Michaels. Die Sängerin und Songwriterin präsentiert uns mit "Uh Huh" einen weiteren Beweis eben dieses Talents. Im Track geht es um das Verlieben auf Knopfdruck: Wenn man es eigentlich langsam angehen lassen will, doch es einfach nicht gelingt, weil die Anziehungskraft zu groß ist und die Gefühle verrückt spielen. Es ist nach Julias viralem Hit "Issues" ihre zweite Single und gleichzeitig eine weitere Hörprobe aus ihrem Mini-Album "Nervous System", das am 28. Juni 2017 erscheint.

Julia Michaels Single "Uh Huh"

