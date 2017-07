Am 28. Juli 2017 bringt Julia Michaels ihr Mini-Album "Nervous System" auf den Markt, auf dem sich neben ihren bereits veröffentlichten Songs "Issues" und "Uh Huh" fünf weitere Tracks befinden. Als Songwriterin machte sie sich schon einen Namen im Pop-Busines und stellte unter anderem ihr Talent bei Justin Biebers "Sorry", in Selena Gomez' "Bad Liar" und Hailee Steinfelds "Love Myself" unter Beweis. Mit "Issues" zeigte sie eindrucksvoll, dass sie ebenfalls auf die ganz große Bühne gehört und sich auf keinen Fall hinter anderen Künstlern verstecken muss.

Issues (Official Video)

Die Singer und Songwriterin versteht es, Emotionen mit souligen Pop-Melodien zu verbinden. Aber Songs von Julia Michael sind nicht einfach nur potenzielle Hits – sie sind ein Teil von ihr. Basierend auf wahren Ereignissen und Gefühlen, strömen ihre Werke aus tiefster Seele heraus. Auf ihrem sieben Songs umfassenden Album präsentiert uns Julia Michaels weitere Hymnen, die ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen werdet.

Uh Huh (Official Video)

Julia Michaels Album "Nervous System"

