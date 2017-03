Im Mai letzten Jahres war Julian Le Play bereits mit seinem Album "Zugvögel" unterwegs, nun besucht der Singer und Songwriter mit seiner Band erneut die Bühnen des Landes: Von Ende Februar bis Anfang März bringt Julian mit Songs wie "Du schmeckst nach Sommer" oder "Tausend bunte Träume" deutschsprachige Poesie in eure Stadt. Die "Zugvögel"-Clubtour beginnt am 26.02. in Berlin, wo Julian Le Play von Musiker Lemo supported wird. Alle Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz seht ihr hier im Überblick:

26.02.2017 Berlin, Heimathafen Neukölln

27.02.2017 Hannover, Musikzentrum Hannover

28.02.2017 Hamburg, Gruenspan

01.03.2017 Köln, Luxor (Ausverkauft)

05.03.2017 Salzburg, republic

07.03.2017 Dornbirn, Dornbirn Conrad Sohm

08.03.2017 Innsbruck, Music Hall

09.03.2017 Braunau, Veranstaltungszentrum Braunau

10.03.2017 Steyrermühl, Veranstaltungszentrum ALFA

11.03.2017 St. Pölten, Warehouse

21.11.2017 Graz, Orpheum Graz

23.11.2017 Wien, Arena Wien