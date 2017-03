Freut euch auf Julian le Play live! Am Sonntag findet der Auftakt seiner Tour in Berlin statt. Zur Einstimmung zeigt er euch die Live-Aufnahme des Songs "Hand in Hand" aus Wien. Genießt das Video und habt viel Spaß mit Julian le Play live.

Julian le Play "Zugvögel" Clubtour 2017

26.02.2017 Berlin, Heimathafen Neukölln

27.02.2017 Hannover, Musikzentrum Hannover

28.02.2017 Hamburg, Gruenspan

01.03.2017 Köln, LUXOR

03.03.2017 Erlangen, E-Werk Erlangen

04.03.2017 Dresden, Alter Schlachthof

05.03.2017 Salzburg, republic

07.03.2017 Dornbirn, Dornbirn Conrad Sohm

08.03.2017 Innsbruck, Music Hall

09.03.2017 Braunau, Veranstaltungszentrum Braunau

10.03.2017 Steyrermühl, Veranstaltungszentrum ALFA

11.03.2017 St. Pölten, Warehouse

18.11.2017 Feldbach, Zentrum Feldbach

21.11.2017 Graz, Orpheum Graz

23.11.2017 Wien, Arena Wien