Am 04. Mai werden in Wien bei Österreichs größtem Musikpreis die Amadeus Austrian Music Awards vergeben. Nominiert sind österreichische Künstler in zehn allgemeinen und acht Genre-Kategorien. Nachdem Julian Le Play sich bereits 2013 und 2015 über einen der beliebten Preise freuen konnte, ist er auch in diesem Jahr wieder neben Künstlern wie Wanda, Christina Stürmer und Parov Stelar nominiert.

Votet Julian Le Play zum Sieg bei den Amadeus Austrian Music Awards

Bis 29. März könnt ihr einmal wöchentlich für Julian Le Play in den Kategorien Künstler des Jahres und Pop/ Rock abstimmen. Darüber hinaus ist sein Album "Zugvögel" als Album des Jahres und seine Single "Hand in Hand" als Song des Jahres nominiert. Ob und wie viele Preise Julian Le Play 2017 mit nach Hause nehmen darf, liegt an euch: Die jeweiligen Gewinner werden schließlich aus dem Publikums-Onlinevoting und dem Juryvoting ermittelt. Am Donnerstag den 04. Mai findet die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards im Wiener Volkstheater statt, welche live im ORF übertragen wird.

Für Julian Le Play bei den Amadeus Austrian Music Awards voten