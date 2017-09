Julian Le Play setzt seine Tour zum Album "Zugvögel" fort und besucht mit seiner Band erneut die Bühnen des Landes: Im November bringt Julian mit Songs wie "Du schmeckst nach Sommer" oder "Tausend bunte Träume" deutschsprachige Poesie in eure Stadt und Sommergefühle im Winter. Die "Zugvögel"-Clubtour beginnt am 24.11. in Leipzig, wo sich die Fans auf Klassiker aber sicherlich auch die ein oder andere Überraschung freuen können.

Julian le Play in Deutschland:

24.11.2017 Leipzig, Täubchenthal

25.11.2017 Frankfurt, Gibson

26.11.2017 Köln, Kantine Kulturbetriebe GmbH

28.11.2017 Bremen, Modernes

29.11.2017 Dortmund, FZW

30.11.2017 München, Technikum