Dürfen wir vorstellen: Julian Philipp David. Im Südwesten Deutschlands kennt man das verschmitzt grinsende Gesicht bereits von der Mannheimer Deutschrap-Band Tonomat 3000. Nach deren Auflösung hat er nun alle seine Vornamen zusammengekratzt und ist zum ersten Mal solo unterwegs. Im Gepäck hat der 24-Jährige seine Single "Herbst" samt Video.

Es ist "Herbst": Das neue Video von Julian Philipp David

Zu seiner Single liefert der in der Szene nicht mehr ganz so neue Newcomer auch gleich das offizielle Musikvideo: Passend zum Titel lässt sich Julian Philipp David im Clip durch einen herbstlichen Laubwald treiben. Die beginnende Abenddämmerung, die Lichterketten und der kühle Filter über dem Video verstärken das Herbstfeeling, das der Song ohnehin schon vermittelt. "Herbst" hört man genau dann, wenn man sich gemütlich in die Decke kuschelt, einen warmen Kakao trinkt und den grauen, kalten Herbsttag an sich vorbeiziehen lässt.

Julian Philipp David Single "Herbst"

