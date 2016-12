"Kennst du diesen Kodak-Moment, wenn alles was du magst auf ein Bild passt?" fragt Julian Philipp David in seiner Single "Highlights" und erzählt von der ständigen Sehnsucht nach wunderbaren Erlebnissen. Der Track stammt von der EP "Herbst", die am Freitag erscheint.

Julian Philipp David mit "Highlights" live in Berlin

Für das Video zum Song ist der in einem beschaulichen Dörfchen bei Freiburg aufgewachsene Newcomer mit seiner Band nach Berlin gereist. Der Clip zeigt ihn durch die herbstliche Stadt streifend und nimmt uns schließlich mit hinter die Kulissen des Auftritts bei der Vertigo Labelnight Anfang November.

Auf der Bühne des Club "Säälchen" dreht Julian Philipp David, dessen Songs sich besonders durch lyrische Detailverliebtheit auszeichnen, dann richtig auf und singt, tanzt und rappt sich im Video "Highlights (Live)" in die Herzen des Publikums!

Julian Philipp David Single "Highlights"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Spotify