Nach seinem umjubelten Auftritt bei der Vertigo Night am 10. November, veröffentlicht der 24-jährige Newcomer Julian Philipp David nun seine fünf Tracks umfassende Debüt-EP "Herbst". Neben dem Titelsong und der Single "Highlights" enthält die EP die Songs "Fallen/Alles wird gut", "Zu Hause" und "Die Nacht ist mit uns".

Herbst in der schwäbischen Provinz

Bei aller Eingängigkeit atmet und lebt "Herbst" von Julians lyrischer Detailverliebtheit, seiner hohen Affinität zum geschriebenen Wort und einem feinen Gespür für jene Augenblicke und Gefühle, die sich nur zwischen den Zeilen wiedergeben lassen. Entstanden sind die Songs im letzten Herbst: Zusammen mit dem Produzenten Jens Schneider igelte sich Julian Philipp David für eine Woche in ein kleines Schreberhäuschen im Dorf Warmbronn bei Stuttgart ein. Sie frieren, hacken Holz, schreiben Texte und arbeiten gemeinsam an Songs. Das Ergebnis dieses Schaffensprozess in der schwäbischen Provinz liegt nun in Form der fünf melacholisch-hoffnungsvollen Tracks vor. Es ist Herbst.

