Mit "Traurige Kids" hat Julian Philipp David gerade die erste Single aus seinem kommenden Debütalbum veröffentlicht. Da er nach wie vor an diesem Werk arbeitet, wurde seine erste eigene Tour nun neu terminiert.

Vier Termine im April, große Tour im Herbst: Julian Philipp David live

In seinen eigenen Worten erklärt Julian: "Ich sag es, wie es ist: Ich habe mich ziemlich überschätzt und muss einen Teil meiner Tour verschieben. Der April kommt einfach zu früh für mich. Es war eh immer schon ne ziemlich wahnwitzige Idee, die ganzen Konzerte noch vor dem ersten Album zu machen. Ich steh nun mal auf wahnwitzige Ideen. Jetzt musste ich aber leider feststellen, dass es mit der Tour in dieser großen Form einfach noch nicht klappen will." Deshalb ist der Musiker aus Mannheim iAnfang April auf vier Shows live zu erleben, die große Tour folgt dann im Oktober und November. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.

Alle neuen Julian Philipp David Termine seht ihr hier im Überblick:

02.04.17 München, Ampere

03.04.17 Berlin, Musik & Frieden

04.04.17 Hamburg, Nochtspeicher

05.04.17 Frankfurt, Zoom

25./26.08. 2017 Wirges, Spack! Festival

19.10.17 Bremen, Tower

20.10.17 Magdeburg, Feuerwache

21.10.17 Hannover, Mephisto

22.10.17 Dresden, Groovestation

24.10.17 Leipzig, Täubchenthal

25.10.17 Fulda, Kulturkeller

26.10.17 Münster, Skates Palace

27.10.17 Köln, Artheater

28.10.17 Trier, Merkender Hof (NEU!)

13.11.17 Bochum, Zeche

14.11.17 Bielefeld, Forum

15.11.17 Mannheim, Feuerwache

17.11.17 Stuttgart, Schräglage

18.11.17 Erlangen, E-Werk