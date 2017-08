Gute Freunde, gute Musik, gutes Bier: Julian Philipp David weiß, was zählt. Mit "Ajoo" hat der Mannheimer eine Hommage an seine Gang geschrieben, die ohne viel Fame und Firlefanz einfach die Coolste der Welt ist. Das wollt ihr auch? Na dann, einfach Fliegerbrille und Zahnbürste einpacken und mitmachen. Ayoo!

Julian Philipp David live beim Zelt-Musik-Festival

Im Live-Video "Ajoo", welches beim Auftritt von Julian Philipp David und seiner Band beim Zelt-Musik-Festival Anfang Juli in Freiburg aufgenommen wurde, gibts jede Menge Selbstironie und So-what-Attitüde: "Traurige Kids" sind halt nicht ganz so cool, nicht ganz so stark, haben nicht so viel Geld, dafür aber den Kopf voller Ideen und Unfug und ein, zwei, drei Bier zu viel. Aber hey, die Nacht ist noch lang und die Gang ist am Start: "Wir sind jung, dumm und frech und alles andere als perfekt, doch deine kleine Schwester hat uns ihre Nummer zugesteckt." Läuft bei ihm, ajoo!