Vom Aufwachsen auf dem Dorf, dem Großwerden als Scheidungskind und der Flucht in die Musik: Julian Philipp David begibt sich mit seiner neuen, am Freitag erscheinenden Single "Solange er schreibt" in der ihm eigenen, nonchalanten Art auf einen lyrischen Streifzug durch seine Jugend.

Poetische Bilder und wilde Romantik: Das Video "Solange er schreibt"

Zu dem persönlichen Song liefert Julian Philipp David gleich noch das passende Video: Mit poetischen Bildern von verlassenen Häusern und einsamen Spielplätzen greift der Clip die nostalgische Stimmung des Tracks auf und spielt mit Schnitten und Filtern.

Über den Videodreh erzählt Julian Philipp David: "Für das Video sind wir in ein verlassenes Geisterdorf gefahren. Eine wirklich verrückt-bedrückende Erfahrung. Eigentlich sieht dort nämlich auf den ersten Blick alles ziemlich gewöhnlich aus. Typisch deutsche Reihenhaus-Romantik. Vorgärten, Carports, Swimmingpools. Mit Gewöhnlichkeit hat das aber alles nicht mehr zu tun. Fast alle Rolläden sind runtergelassen, die Türen vernagelt, die Gärten verwildert und die Straßen menschenleer. Nur ihre Geschichte liegt irgendwie noch in der Luft und lässt sich förmlich einatmen. Und wenn dort bald kein Stein mehr auf dem anderen liegt, wird nach Kohle gebuddelt. Nostalgie, Du olles Ding."

Julian Philipp David Single Song "Solange er schreibt"

