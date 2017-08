Mit seinem Song "Gute Frage" widmet Julian Philipp David sich all den kleinen und großen Fragen, die uns im Alltag so beschäftigen: Warum hab ich aufgehört ans Gute zu glauben? Wir schwarz ist meine Lunge vom Rauchen? Wie heißt nochmal die größte Stadt in Peru? Ich hab dich lang nicht mehr besucht, sag mal, geht es dir gut?"

"Den Sinn des Lebens musst du nur lange genug suchen"

Für den Track hat der Singer/Songwriter/Rapper ein kleines Video gebastelt, welches auf charmante Weise unsere Angewohnheit beleuchtet, im Zweifel einfach alle Antworten im Internet zu suchen. Warum also nicht mal den Sinn des Lebens googeln? Antworten findet man online genug, ob sie genau zu einem passen und bei der Selbstfindung helfen, ist dann wieder eine neue Frage... Denn genau eben die Fragen zu stellen, die unseren Alltag schließlich mit Leben füllen, ist manchmal gar nicht so leicht: "Ich bin doch sonst nicht auf den Mund gefallen und jede Frage hat ne Antwort, die man googeln kann. Warum fiels mir dann so schwer dich kurz zu fragen - was machst du heute Abend?"

Julian Philipp David Song

