Das Produzenten-Team Junge Junge veröffentlicht den Track "Run Run Run", der schon in der Original-Fassung Outdoor-Feeling erzeugt, in der Akustik-Version. Der Song wurde zusammen mit dem Sänger Kyle Pearce aufgenommen, dessen Vocals perfekt durch die simplen, aber kraftvollen Gitarrenriffs und schlichten Synthies untermalt wird. "Run Run Run" in der Akustik-Version ist diesmal ein Track, der zum Träumen einlädt und uns den Frühling herbeisehnen lässt.

Vor der Akustik-Version des Tracks "Run Run Run" ist der offizielle Song in der Original-Fassung sowie die EP "Beautiful Girl" mit der gleichnamigen Debütsingle erschienen. Seht euch hierzu auch die Videos "Run Run Run (feat. Kyle Pearce)" und "Beautiful Girl" an.

Junge Junge Song "Run Run Run" feat. Kyle Pearce (Akustik Version)

