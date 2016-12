Justin Bieber ist immer wieder für eine Überraschung gut. Während seiner weltweiten "Purpose"-Tour gastierte der Superstar unter anderem in München und betätigte sich dort auch sportlich. Der Kanadier war zu Besuch beim EHC Red Bull München und wagte sich dort aufs Eis. Neben den ganz Großen der Deutschen Eishockey Liga machte Justin eine gute Figur und konnte seine Skills demonstrieren. Bereits während seiner Schulzeit war Justin ein leidenschaftlicher Eishockey-Spieler und galt als großes Talent, bevor er seine Karriere als Musiker startete.

"Er hat ein paar schöne Tore geschossen"

Die Spieler des EHC Red Bull München zeigen sich begeistert vom Besuch des Sängers. "Er hat ein paar schöne Tore geschossen, muss ich zugeben. Das habe ich nicht erwartet", äußert sich Torwart Ilya Sharipov über den prominenten Gast und Stürmer Jason Jeffrey fügt hinzu: "Er hat gezeigt, was er kann. Es hat Spaß gemacht." Nach seinem Ausflug aufs Eis geht es für den "Love Yourself"-Sänger wieder zurück in den Tourbus. Im November 2016 erwarten uns dann wieder großartige Live-Auftritte von Justin in mehreren deutschen Städten.

