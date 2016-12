Justin Bieber hautnah und oberkörperfrei: Das ist seit dem 15. November 2016 im Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds Berlin möglich, denn da steht Biebs neues wächsernes Pendant. Die Enthüllung des Stars war ein spektakuläres Event mit Glitzer und Glam, das auch eine vielzahl von Promis begeisterte. Wie die Figur aussieht und was auf der Enthüllungsparty passierte, erfahrt ihr hier.

Neben Rihanna, Lady Gaga und den Beatles: Justin Bieber ist der Star des Abends

Der Auftakt für die Enthüllungsparty von Justin Biebers Wachsfigur im Berliner Madame Tussauds war der standesgemäße Auftritt vieler junger Promis auf dem roten Teppich. Es dauerte nicht lange und die drängende Masse sammelte sich zur Traube um den abgehängten Bereich, während die Silhouette des jungen Pop-Stars schon durch den Stoff schien. Pünktlich um 20:30 Uhr fiel der rote Vorhang: Justin Bieber orginalgetreu! Die Figur zeigt den 22-Jährigen mit freiem Oberkörper und all seinen Tattoos, zwischen den Beatles und One Direction, gegenüber von Lady Gaga und Rihanna. Nach dem großen Erfolg mit seinen Alben "Believe" und "Purpose" war für das Madame Tussauds klar: "Wir brauchen ihn so aktuell wie möglich". Seine vorherige Figur - die auch in Berlin zu Gast war, bildete Justin mit 18 Jahren ab. Nur vier Jahre später ist das top-aktuelle Exemplar ab jetzt im Berliner Kabinett zu bestaunen.

