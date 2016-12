Justin Bieber ist Kanadier, und als Kanadier hat man Eishockey im Blut. So auch der "Company"- Sänger, der am 16. November ein Konzert in der Frankfurter Festhalle spielte. Weil er einen Tag früher anreiste, wollte der Popstar seine freie Zeit nutzen und einem geliebten Hobby nachgehen. Sein Management fragte bei dem ortsansässigen Eishockey-Verein an und regelte alles für den Sänger. In voller Montur tauchte Justin auf dem Spielfeld auf und zockte eine Runde mit der Nachwuchsmannschaft des Löwen Frankfurt Eishockey e.V..

