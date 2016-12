Am 20. November 2016 finden die American Music Awards in Los Angeles statt und sorgen für großartige Live-Musik. Neben Sting, Lady Gaga, The Weeknd, Ariana Grande und vielen mehr wird auch Justin Bieber live performen. Bereits zum sechsten Mal steuert der kanadische Superstar einen musikalischen Beitrag zur Verleihung bei.

Justin Bieber live aus Zürich

Dieses Jahr gibt es allerdings eine Besonderheit: Da sich Justin Bieber am Tag der Show in Zürich befindet, wird er kurzerhand per Live-Stream zugeschaltet. Einen Eindruck von den tollen Live-Qualitäten des Sängers könnt ihr euch hier machen. Zusätzlich kann Justin sich Hoffnung auf ganze fünf Awards machen. In welchen Kategorien er nominiert ist und wer seine größte Konkurrenz ist, seht ihr hier.

