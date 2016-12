Er gehört zu den Top-Hits des Jahres 2016: "Let Me Love You" von DJ Snake und Justin Bieber. Nachdem der Track weltweit bereits zwölffach Platin erreicht hat, liefern die beiden nun auch die passenden Bilder zum mitreißenden Song. Das packende Video zeigt uns ein Gangster-Pärchen, das im Bonnie & Clyde-Stil das Leben voll und ganz auskostet und einen Überfall nach dem anderen begeht. Am Ende des spannenden Clips kommt die Auflösung, denn die Realität sieht offenbar doch ganz anders aus - aber seht selbst!

