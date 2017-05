Justin Bieber kann nicht nur auf Spanisch singen, wie er bei seinem Feature von "Despacito" unter Beweis gestellt hat, nein: Er kann auch noch ganz andere Töne anschlagen. Biebs rappt nämlich auf dem neuen Track von Diplo: "Bank Roll". Ja, richtig gelesen: Justin rappt. Mit auf dem Song sind auch noch Young Thug und Rich The Kid, aber die haben keine Chance gegen den kanadischen Popstar.

"Bank Roll": Biebs rappt mit Diplo, Young Thug und Rich The Kid

Auf "Bank Roll" könnt ihr JB nun endlich auch beim Rappen belauschen und es klingt wieder einmal Hitverdächtig. Der Text dreht sich hauptsächlich um ihren Erfolg und das damit verbundene Geld. Bieber und Diplo hatten schon Smash-Kooperationen. Bereits bei "Where Are Ü Now" und "Cold Water" haben sie erfolgreich zusammen gearbeitet.

▶ Hier Diplo "Bank Roll feat. Justin Bieber, Rich The Kid & Young Thug" auf Soundcloud anhören