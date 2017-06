2U (The Victoria’s Secret Angels Lip Sync)

Zwei Superstars unter sich: Justin Bieber und David Guetta bringen einen gemeinsamen Song raus: "2U" heißt der absolut hitverdächtige Track. Im Clip dazu holen sich die Herren Verstärkung - und zwar von Engeln.

Sechs Engel für Justin Bieber und David Guetta

Für die Besetzung des Clips wählten die beiden Musiker sechs Victoria's Secret-Engel, genauer gesagt Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Romee Strijd, Stella Maxwell und Martha Hunt. Jetzt wissen wir auch was der Tweet mit den Frauennamen von Justin zu bedeuten hatte. Die Models lipsyncen den Gesang von Biebs und tanzen - selbstverständlich - in Dessous durchs Video. Justin Bieber und David Guetta kommen selbst nicht im Video vor.

Bieber scheint momentan auf Kooperationen zu setzen und fährt damit äußerst erfolgreich: So ist er derzeit mit dem Song "I'm the One" an der Seite von DJ Khaled, Quavo, Chance the Rapper und Lil Wayne sowie mit dem Remix von "Despacito" gemeinsam mit Luis Fonsi und Daddy Yankee in den Charts.