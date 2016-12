Großartige Stimme, unverwechselbarer Sound, einzigartige Atmosphäre: Ein Live-Auftritt von K.Flay ist immer etwas ganz Besonderes. Das stellte die talentierte Sängerin aus Illinois auch bei ihrer diesjährigen Record-Releaseparty anlässlich ihrer EP "Crush Me" unter Beweis. Exklusiv performte K.Flay auf der Honda Stage des bekannten Hollywood Forever Cemetery ihre neuen Stücke. Einen Einblick von der Show erhalten wir mit der Performance ihres Songs "Blood In The Cut", der düster und zugleich ganz schön mitreißend ist. Ein absolutes Live-Highlight. Viele weitere Infos zur K.Flay-EP "Crush Me" findet ihr hier.

K.Flay EP "Crush Me"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify