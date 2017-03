Nur eine Taxi-Quittung von K.Flay? Von wegen: Die Musikerin hat mit "High Enough" einen weiteren Vorboten ihres neuen Albums bekannt gegeben. Der Track macht nicht nur gute Laune, sondern auch richtig Lust auf ihren Zweitling, der den Namen "Every Where Is Some Where" trägt und am 7. April 2017 erscheint. Das Album ist bereits vorbestellbar und wer sich für die digitale Version entscheidet, erhält neben dem neuen Song "High Enough" noch fünf weitere Songs als Sofortdownload. Der Preis hierfür wird beim späteren Albumkauf angerechnet.

Um euch schon einmal einzugrooven, seht ihr oben im Player das Audio-Video zu "High Enough". Freut euch auf einen Track, der vor positiver Energie nur so strotzt: "High Enough" ist ein durchweg zuversichtlicher Song, der mit K.Flays lässigem Flow und einem Mix aus Hip-Hop und Alt-Pop überzeugt. Die Quelle dieses positiven Sounds verriet K.Flay im Interview: Sie fragte sich: "Was wäre, wenn ich vielleicht schon high genug bin? Wenn ich vielleicht gar nicht mehr brauche als das, was ich so schon habe?" Diese Zufriedenheit hört man ihr an: "Ich will dann einfach nur genau das fühlen, was ich in dem Moment gerade fühle."

Drei Konzerte von K.Flay in Deutschland angekündigt

Mit ihrem neuen Album kommt die Dame aus Illinois im Juni 2017 für eine Exklusiv-Show in die Hauptstadt. Kurz nach ihrem Gig in Berlin geht es direkt weiter zum Hurricane und dem Southside. Hier gibt es alle Termine in der Übersicht:

22. Juni 2017: Berlin - Lido

23.-25. Juni 2017: Scheessel - Hurricane Festival

23.-25. Juni 2017: Neuhausen ob Eck - Southside Festival

K.Flay Album "Every Where Is Some Where"

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify

▶ bei AppleMusic