Zuletzt begeisterte uns Katy mit ihrem Olympia-Song "Rise", dann wurde es ruhiger um den Popstar. Bis jetzt - denn am Freitag, den 10. Februar 2017 präsentiert sie uns einen neuen Song. Und weil Katy weiß, wie schwer es ist zu warten, hat sie eine Überraschung für ihre Fans. Bei einer einzigartigen Aktion können Katycats auf der ganzen Welt an bestimmten Orten ab sofort schon in den Track reinhören.

Diskokugeln auf der ganzen Welt, aus denen Katys neuer Song kommt

Auf der ganzen Welt hängen ab sofort Diskokugeln, die allesamt über ein Plugin verfügen. Das heisst, ihr könnt euren Kopfhörer einstöpseln und die Ersten sein, die einen Eindruck vom neuen Song bekommen. Wo sich die Kugeln befinden, hat Katy auf ihren Social Media Accounts verraten: In Deutschland wird sie in der Mall Of Berlin im Erdgeschoß vor dem Eingang Peek & Cloppenburg zu finden sein. Und das nur heute: am 8. Februar 2017 von 16 - 20:30 Uhr. #chainedtotherythm!

Wir haben alle Fakten zum Katy Perry-Listening für euch zusammengefasst

8. Februar 2017

16 - 20:30 Uhr

Mall Of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin

Erdgeschoß, Eventfläche "Ellipse", direkt vor dem Peek & Cloppenburg