Katy Perry ist zurück: Die amerikanische Sängerin veröffentlicht ein kreatives Lyric Video und stellt damit ihren neuen Song "Chained To The Rhythm" vor. Unterstützung gibt's dafür vom Jamaikaner Skip Marley (Bob Marleys Enkel). Im Clip können wir den Alltag eines kleinen Hamsters verfolgen, dessen Leben sich hauptsächlich um Essen und seinen Fernseher dreht. Video und Lyrics zeigen Katys sozialkritische Ansichten: Ihr Lebt in einer Bubble, in der ihr euch so wohl fühlt, dass ihr nichts von den Problemen der Welt mitbekommt - gefällt euch das?, fragt die Sängerin mit ihrem neuen Song. Natürlich liefert Katy Perry auch auf musikalischer Ebene wieder voll ab - eingängige Melodie, treibender Beat und ihre ganz besondere Stimme zeichnen "Chained To The Rhythm" aus.

Live bei den Grammys

Bei den diesjährigen Grammy Awards performte Katy Perry ihren neuen Track erstmals live. Am 12. Februar 2017 war es so weit: Katy sah im Eighties-Look mit wasserstoff-blonden, schulterlangen Haaren großartig aus. Doch viel wichtiger als das: Sie kam mit einer Message: Neben ihrer "Persist"-Armbinde machte auch ihr Bühnenbild darauf aufmerksam, dass die amerikanische Verfassung immer noch gilt. Für alle. Neben der Show von Katy Perry sahen wir bei den Grammys spektakuläre Auftritte von Lady Gaga mit Metallica, Beyoncé und The Weeknd mit Daft Punk.

▶ Katy Perrys Auftritt bei den Grammys ansehen

Katy Perry-Single "Chained To The Rhythm"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music



▶ bei Spotify