"Chained To The Rhythm" heißt der neue Hit von Katy Perry, mit dem die Kalifornierin mal wieder all ihre Stärken ausspielt. Nachdem es bereits ein kreatives Lyric Video zum Song zu sehen gab, liefert Katy Perry nun einen Einblick ins offizielle Video, das in voller Länge am 21. Februar 2017 erscheint. So viel sei gesagt: Es wird verrückt. Einige Teaser verraten uns bereits, dass sich der Clip um den Freizeitpark Oblivia dreht. Darin warten abgefahrene Attraktionen auf die Besucher, die dort der Realität entfliehen können. Ein übergroßes Hamsterrad darf dabei, passend zum Lyric Video, natürlich nicht fehlen und wird als "the greatest ride in the universe" angekündigt.

Ein erster Eindruck vom "Chained To The Rhythm"-Video

Admission is "free" See you next Tuesday... #chainedtotherhythm Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 17. Feb 2017 um 19:26 Uhr

In Oblivia gibt es außergewöhnliche Verpflegung

#CHAINEDTOTHERHYTHM VIDEO TUESDAY 2.21.17 Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 19. Feb 2017 um 14:02 Uhr

Das Hamsterrad im "Chained To The Rhythm"-Video hat auch eine symbolische Bedeutung

#CHAINEDTOTHERHYTHM Video TUESDAY 2.21.17 Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 19. Feb 2017 um 4:27 Uhr

Katy Perry-Single "Chained To The Rhythm"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music



▶ bei Spotify