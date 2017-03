"Chained To The Rhythm" hat es in sich: Bereits Lyrics und Lyric-Video stimmten sozialkritische Töne an. Nun zeigt auch das offizielle Video zur Katy Perry-Single, dass Rebellion sehr stylish aussehen kann. In Katys 50s-Look-Clip herrscht die totale Gleichschaltung: Die Menschen laufen in Reih und Glied, die wohlgewählte Kleidung sitzt wie angeklebt. Mit verzerrtem Lächeln auf den Lippen stehen die Menschen in Schlangen, deren Wartezeit auf über 1900 Stunden angegeben wird. Es warten auf die Unterhaltungs-Süchtigen Attraktionen wie ein Hamsterrad, Katapulte ins Nirgendwo, irrgeleitete Raketen und Miniaturen von Traum-Häusern, die wie ein Kettenkarussell durch die Luft wirbeln. Eine Parodie auf den perfekten amerikanischen Traum.

Kann Katy Perry sich befreien?

Katy Perry selbst reiht sich mit einer Mischung aus futuristischem und 60s-Style-Dress in das stupide Einerlei ein. Doch dann erfährt sie die Erweckung: Im Kino steigt der Fleisch gewordene Skip Marley aus der Leinwand und bringt Katy zum Innehalten. Das Video endet mit einer völlig erschöpften Hauptdarstellerin. Hat Katy den Kreislauf durchbrochen?

Katy Perry-Single "Chained To The Rhythm"

