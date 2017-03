Die Londoner Band Hot Chip hat Hand an Katy Perrys Hit "Chained To The Rhythm feat. Skip Marley" angelegt: Kürzlich veröffentlichten sie einen Remix des Ohrwurms, der nun bereit ist, die Clubs weltweit zu erobern. Wir nehmen das zum Anlass, um euch die Chance auf eine von drei Vinyl-Singles von "Chained To The Rhythm" zu geben. Für Katy hat der Song einen ganz besonderen Hintergrund. Mit ihm appelliert sie, dass wir alle endlich damit aufhören sollen, in einer Blase zu leben und endlich die Probleme in der Welt erkennen sollen. Ihr seid mit Katy einer Meinung? Dann holt euch den Track auf Vinyl: Einsendeschluss ist der 4. April 2017.

▶ Hier geht es zum Katy Perry-Gewinnspiel

Katy Perry-Single "Chained To The Rhythm"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music



▶ bei Spotify