Alles deutete auf großartige Neuigkeiten hin: Zuerst sahen wir nur einen kurzen Clip auf Katy Perrys Facebook-Seite. Zu sehen war das Datum 15. Mai 2017, welches wir offensichtlich im Auge behalten sollten. Kurze Zeit später dann die große Überraschung: Katy Perry veröffentlicht ein neues Album namens "Witness". Ab dem 9. Juni 2017 könnt ihr es in voller Länge hören. Gleichzeitig kündigt Katy Perry auch eine zugehörige Tour an. Bisher stehen allerdings nur Termine in Nordamerika auf dem Plan. Wann sie nächstes Jahr nach Europa kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Katy Perrys neues Album "Witness" erscheint am 9. Juni 2017

Mit "Chained To The Rhythm" und "Bon Appétit feat. Migos" veröffentlichte Katy Perry bereits die ersten Vorboten des kommenden Albums. In der offiziellen Bekanntgabe auf ihrer Website erklärt sie, dass sich ihr neues Album "Witness" mit den Veränderungen in ihrem Leben und mit denen in der Welt um sie herum beschäftigte. Weitere Informationen verraten wir euch in Kürze.

Katy Perry Single "Bon Appétit feat. Migos"

