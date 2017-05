Die frohe Nachricht durften wir euch bereits verraten: Katy Perry veröffentlich ihr neues Album "Witness" am 9. Juni 2017, das ihr schon ab dem 19. Mai 2017 vorbestellen könnt. Mit dabei sind auf jeden Fall ihre ersten Singles "Chained To The Rhythm" sowie "Bon Appétit feat. Migos". Doch die Pop-Sängerin hat noch einen weiteren Leckerbissen für euch: Ihr Feature "Swish Swish" mit Nicki Minaj - eine traumhafte Zusammenarbeit und ein wahrer Frauenpower-Song. Produziert wurde "Swish Swish" von dem britischen DJ und Musikproduzent Duke Dumont.

Amazon-Gewinnspiel: Trefft Katy Perry in Berlin

Ihr wolltet schon immer mit Katy Perry einen Cherry Pie verdrücken? Kein Problem: Universal Music und Amazon Music machen es möglich. Wir schicken 15 Fans zu einem exklusiven und intimem Fan-Event in einer Secret Location in Berlin am 30. Mai 2017. Um teilzunehmen, bitten wir euch eine Mail mit der richtigen Antwort auf die Gewinnspielfrage an Amazon zu senden und schon seid ihr eurem Traum einen Schritt näher. Wir wünschen viel Glück. Das Gewinnspiel endet am 25. Mai 2017.

Katy Perry Album "Witness"

