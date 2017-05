Gerade erst kündigte sie ihr neues Album "Witness" an, das ab dem 9. Juni 2017 erhältlich ist. Dann veröffentlichte Katy Perry ihren Song "Swish Swish" - und performte ihn direkt im Anschluss in der US-Kult-Show Saturday Night Live. Und damit nicht genug, war sie auch noch Gast bei Talkshow-Master Jimmy Fallon. Ihm verriet die 32-Jährige, was hinter ihren ersten drei veröffentlichten Tracks steckt und wie viele Songs auf "Witness" zu finden sind.

Ihr Album "Witness" ist "360 Grad Befreiung"

Worum geht es eigentlich in "Swish Swish", ihrem aktuellen Track mit Rap-Queen Nicki Minaj?, wollte Jimmy Fallon wissen. "Er ist eine Hymne gegen Mobbing und die Befreiung von allem Negativen, das dich irgendwie zurück hält", verrät Katy. Allgemein sei "Witness" rundum befreiend: "Es ist eine 360-Grad-Befreiung. 'Chained To The Rhythm' war die politische Befreiung, 'Bon Appétit' war die Sexuelle", sagt die Sängerin über die bisher veröffentlichten Songs aus ihrer 15-Track-langen LP.

Katy Perry bittet bei Saturday Night Live zu Tisch

Die Tafel ist gedeckt, und auf dem Menü steht... Katy Perry: Wie bereits im Video zu ihrer Migos-Kollaboration "Bon Appétit" spielt die Sängerin in ihrer Performance selbst mit der Sinnlichkeit und Doppeldeutigkeit der Nahrungsaufnahme. Wie bereits im Clip wird Katy auch bei SNL zur Mahlzeit. Um sie herum: Tänzer - und die Migos, die zur Krönung der Show selbst die Tisch-Bühne erklimmen und das Studio auseinander nehmen.

Flankiert von Drag Queens: Katy Perry performt "Swish Swish"

Katy Perry liebt Details; sie liebt Farben; sie liebt Kostüme: Da liegt es nur nahe, dass sie eine ähnliche Begeisterung für Drag Queens hegt. Für ihre SNL-Performance von "Swish Swish" holte sie sich gleich mehrere der schillernden Inszenierungs-Königinnen mit auf die Bühne. Genauso wie ihre Entourage ist auch Katy eine wahre Augenweide: In einem schwarz-weiß-gestreiften Mantel zieht sie alle Blicke auf sich.

Erlebt Katy Perry in Berlin

Am 29. Mai 2017 - also noch vor der Veröffentlichung von "Witness" - kommt Katy Perry für eine exklusive Album-Listening-Show nach Berlin. Und ihr habt die Chance dabei zu sein und die neuen Songs vor allen Anderen zu hören - und Katy vielleicht sogar persönlich zu treffen. Tickets hierfür kann man nicht kaufen, sondern nur bei diesen Radiosendern gewinnen: 104.6 RTL, 93.6 JAM FM, 89.0 RTL, RTL Deutschlands Hitradio, Radio Brocken, Hitradio RTL, Radio Gong Würzburg und auf den Stationen von Energy.

Katy Perry Album "Witness"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei Spotify