Gute Nachrichten für alle Katy Perry Fans: Die Pop-Sängerin verkündetet via Facebook-Video, dass sie im Rahmen ihrer "Witness"-Tour für zwei Konzerte 2018 nach Deutschland kommt. Mit ihren Songs "Chained To The Rhythm", "Bon Appétit feat. Migos" und "Swish Swish feat. Nicki Minaj" macht uns Katy schon richtig Heißhunger auf ihre Welttournee. Wer schon auf einer ihrer Shows war, der weiß um ihre großartigen Entertainment-Qualitäten. Eins steht fest: bei Katy Perry kann auf, vor und über der Bühne einfach alles passieren. In Köln und Berlin könnt ihr euch live davon überzeugen:

23.05.2018 Köln, LANXESS Arena

06.06.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Ab dem 9. Juni 2017 könnt ihr euch beim Vorverkauf auf eventim.de Tickets sichern. Schnell zugreifen lautet das Motto, bevor es zu spät ist.

