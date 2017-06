Wieder gibt es Neuigkeiten von Katy Perry: Kurz vor der Veröffentlichung ihres Albums "Witness" am 9. Juni 2017, verkündete die Sängerin die Tracklist mit einem kreativen Instagram-Video. Passend zum Albumtitel, welcher auf Deutsch so viel wie Zeugnis bedeutet, wirft sie in 15 Songs einen Blick auf die Veränderungen der vergangenen Jahre in ihrem Leben und in der Welt um sie herum. Das Ergebnis sind inspirierende Songs mit musikalischer Vielfalt.

the songs today! Join a WILD countdown to the album on Jun 8, 8p PT on www.youtube.com/katyperry. Ready to be a #WITNESS? @harrychronicjunior Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 2. Jun 2017 um 9:05 Uhr

Mit dabei ist ihr sozialkritische Track "Chained To The Rhythm" und auch "Bon Appétit feat. Migos", mit dem uns die Popsängerin Heißhunger auf mehr macht. Bei ihrem Song "Swish Swish" setzt Katy auf doppelte Frauenpower und begrüßt als Feature-Gast Rap-Queen Nicki Minaj. Ihr könnt euch in 2018 live von Katy Perrys Entertainment-Qualitäten überzeugen: Dann kommt sie mit "Witness" nach Köln und Berlin.

Katy Perry Album "Witness"

