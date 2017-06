Was haben Latex und Hühnerbrühe gemeinsam? Katy Perry. Die Popikone ist gerade mit "Bon Appétit feat. Migos" aus ihrem neuen Album "Witness" in aller Ohren. Kürzlich präsentierte sie uns das äußerst kulinarische Musikvideo zum Track, in dem sie sich kurzerhand in ein lebendiges Menü verwandelt. Im dazugehörigen Making Of zeigt uns die 32-Jährige, warum sie keine Mühen scheute - und sogar eine Foodstylistin und einen Starkoch ins Boot holte.

"Bon Appétit feat. Migos" (Making Of)

Katy wird zur Suppeneinlage

Katy Perry überlässt ihre Videos nicht dem Zufall. Das zeigte sie uns bereits in ihrem Making Of zu "Chained To The Rhythm". Die Sängerin ist vielmehr die Schirmherrin, die sich von der Idee bis zum fertigen Produkt an jedem Arbeitsschritt mit Herzblut beteiligt. In "Bon Appétit" dreht sich alles um das Thema Essen - genauer gesagt darum, wie sexy ein Candlelight-Dinner sein kann. Im Video zum Song wird Katy kurzerhand selbst zum Dinner. "Ich werde zum Hauptgericht. Und alle denken, ich werde gegessen. Aber ich drehe den Spieß um und esse sie", verrät sie im Making Of.

Katy Perry - "Bon Appetit feat. Migos" (Video)

Food Stylisten und ein Starkoch am Set von "Bon Appétit feat. Migos"

Immer wieder sehen wir Katy Perry während des gesamten Videos inmitten penibel dekoriertem Obst und Gemüse liegen. Dahinter stecken die Geduld und Handarbeit eines ganzen Teams, zu dem auch Food Stylistin Joanna Holbek und Starkoch Roy Choi gehören. Bis zur Fertigstellung eines solchen "Katy-Büffets" vergingen mitunter mehr als anderthalb Stunden - doch die haben sich gelohnt: Das Ergebnis ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Augenschmaus.

Katy Perry Album "Witness"

